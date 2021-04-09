Общественники оценили техническое состояние разваливающегося здания школы в Петрозаводске

Специалисты и общественники проверили состояние здание бывшей школы на улице Волховской.

Здание школы на Волховской около 20 лет не видело учеников. Закрытое на ремонт в 2004-м году, оно так и пустует. Но активные петрозаводчане считают, что историческое здание 1938 года постройки должно быть восстановлено. В администрации Петрозаводска по инициативе Главы города Ирины Мирошник создана специальная рабочая группа, цель которой определить дальнейшую судьбу здания на Волховской. Свою вторую встречу участники группы – представители мэрии, Петросовета, специалисты и общественники – провели непосредственно в стенах бывшей школы.

«Когда люди видят здание снаружи, то думают, что оно еще крепкое, – сказал заместитель руководителя Управления капитального строительства Андрей Микитин. – Но внутри все выглядит иначе. Как специалист, могу сказать, что здание находится в аварийном состоянии. Разрушены все внутренние конструкции. Для того, чтобы понять может ли это здание функционировать в дальнейшем, необходимо провести технологическое обследование несущих конструкций и инженерных систем. Только тогда мы будем знать, насколько здание „живучее“, его степень износа и какие мероприятия необходимо провести для его восстановления».

Общественники оценили техническое состояние здания на «4», если не брать во внимание косметическую сторону и отсутствие каких-либо инженерных сетей.

«Здание имеет только одну небольшую трещинку», – написали в паблике «Сохраним 8 (31) школу на ул. Волховская, 10».

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