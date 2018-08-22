Общественники предложили замедлить повышение пенсионного возраста

График повышения пенсионного возраста необходимо изменить и снизить его темпы, считают в Общественной палате.

Об этом заявил глава организации России Валерий Фадеев. Он добавил, что предлагаемый возраст выхода на пенсию для женщин в 63 года – это "перебор". По словам Фадеева, коллеги организации в российских регионах тоже выступают против такого резкого повышения, сообщают "Вести Карелии".

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