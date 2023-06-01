Общественники столицы Приладожья Карелии требуют отправить туристов на штрафстоянку

На заседании общественного совета при МВД Сортавальского района обсуждали вопросы безопасности дорожного движения.

По мнению общественников, в Сортавале необходимо синхронизировать работу светофоров, а также оборудовать официальную штрафстоянку и запустить эвакуатор.



Как отметили участники заседания, эти нововведения помогут справиться с последствиями возросшего турпотока, а также позволят качественнее убирать улицы с помощью новой подметальной машины.

В итоге общественники обратились с официальными письмами в ряд республиканских инстанций, в том числе управление автомобильных дорог республики и Госкомитет республики по дорожному надзору, сообщили в МВД республики.