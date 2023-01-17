Общественное мнение плохо подготовили к резкому росту тарифов, считают в парламенте Карелии

Резкий рост цен на электроэнергию вызвал поток жалоб от жителей Карелии, а им объясняют, что все дело в федеральном законодательстве, и ситуация могла быть еще хуже.

С 1 декабря тарифы на электроэнергию в Карелии выросли на 8,9%. Об этом в конце года заявил Государственный комитет по ценам и тарифам республики. А после новогодних каникул в комитет пошли массовые жалобы жителей республики, по словам которых они видят в квитанциях совсем другие цифры. Энергетики предъявили им шокирующие счета.

Такие же обращения стали получать депутаты парламента Карелии и городского совета Петрозаводска.

«Перед принятием таких решений нужно обязательно готовить общественное мнение, объяснять людям, что их ждет. Чтобы не получилось так, что поутру они проснулись, а выросло не на 9%, а на 30%… Безусловно, люди были бы недовольны, потому что все мы теперь платим гораздо больше, чем платили в ноябре и в предыдущие месяцы 2022 года. Но тогда люди бы понимали, почему это произошло», — пояснила вице-спикер парламента Ольга Шмаеник.

Подробнее о том, что произошло, читайте в статье «Переходим на дрова».