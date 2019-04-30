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Новости. Общество
17:21, 30 Апреля 2019
фото: Столица на Онего

Общественность на слушаниях в мэрии определилась, где установить стелу воинской славы Петрозаводска

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В администрации Петрозаводска состоялись общественные слушания по выбору места установки стелы "Город воинской славы".

На суд жителей карельской столицы были вынесены восемь возможных площадок, которые, как заявил заместитель главы городской администрации Евгений Перов, были предложены во время встреч руководства Петрозаводска с ветеранскими организациями, педагогами, молодёжью и архитектурным сообществом.

Однако с самого начала представители ветеранской общественности потребовали от городских властей, чтобы решение слушаний не было окончательным, и ему предшествовал настоящий конкурс проектов.

"Нам опять предлагают какие-то картинки!" - возмутился полковник в отставке Алексей Чаркин.

Выступивший вслед за отставным военным директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг констатировал, что выбор места установки стелы затянулся - указ президента о присвоении Петрозаводску статуса города воинской славы был подписан в апреле 2015 года - и призвал принимать решение "уже сейчас".

К началу слушаний в зале администрации собрались 256 человек, 125 из них высказались за размещение стелы в Парке Победы - на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Карла Маркса.

Один из участников слушаний проголосовал за установку стелы на месте памятника Кирову.

Голоса против не учитывались.

Решение общественных слушаний носит рекомендательный характер. Теперь слово за администрацией Петрозаводска.

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Комментарии

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Гражданин
2019-04-30 18:15:41
125 голосов.
Интересно, чей был приказ собрать в мэрии работников мэрии и школ, подведомственных учреждений. Кто заранее говорил за какой проект голосовать. Ну почему у нас все через одно место, разве это правильно. Если сами не можете принять решение 3 года, то надо было в выходные и праздничные дни собирать информацию на улицах города.
кир
2019-04-30 17:26:27
Грузию принудили к миру, а нас принуждают к стелле. Москва не отступит от своего плана.
Гость
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