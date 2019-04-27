Жители Петрозаводска выбрали в Сети место установки стелы воинской славы

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Администрация Петрозаводска подвела итоги интернет-голосования по вопросу выбора места установки стелы "Город воинской славы".
Опрос проводился на сайте мэрии столицы Карелии. Вопрос звучал так: "В каком месте Петрозаводска, по вашему мнению, необходимо установить стелу "Город воинской славы"?
Лидером по числу голосов стал вариант "Онежская набережная (в районе пересечения с проспектом Ленина)", за который было отдано 485 голосов.
Примечательно, что вариант "Парк Победы (в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса)" набрал всего на один голос меньше. За него отдано 484 голоса.
На третьей позиции - "Парк Ямка" (207 голосов).
Наименьшую поддержку получил вариант "Советская площадь (на месте памятника О.В. Куусинену)" - 65 голосов.
Стоит отметить, что вариант установки стелы на месте памятника Кирову, который ранее вызвал дискуссию, нашел поддержку 109 участников голосования.
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