Жители Петрозаводска выбрали в Сети место установки стелы воинской славы

Администрация Петрозаводска подвела итоги интернет-голосования по вопросу выбора места установки стелы "Город воинской славы".

Опрос проводился на сайте мэрии столицы Карелии. Вопрос звучал так: "В каком месте Петрозаводска, по вашему мнению, необходимо установить стелу "Город воинской славы"?

Лидером по числу голосов стал вариант "Онежская набережная (в районе пересечения с проспектом Ленина)", за который было отдано 485 голосов.

Примечательно, что вариант "Парк Победы (в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса)" набрал всего на один голос меньше. За него отдано 484 голоса.

На третьей позиции - "Парк Ямка" (207 голосов).

Наименьшую поддержку получил вариант "Советская площадь (на месте памятника О.В. Куусинену)" - 65 голосов.

Стоит отметить, что вариант установки стелы на месте памятника Кирову, который ранее вызвал дискуссию, нашел поддержку 109 участников голосования.