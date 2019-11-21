Общественный совет при Минздраве Карелии одобрил создание в республике Центра скорой медицинской помощи

Проект Распоряжения правительства Карелии "О создании центра скорой медицинской помощи" согласован на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения республики.

Новое государственное бюджетное учреждение здравоохранения предполагается создать путем изменения типа государственного казенного учреждения здравоохранения "Резерв". Основная цель его деятельности – обеспечение населения скорой медицинской помощью в соответствии с порядками оказания и стандартами медицинской помощи.

Минздраву Карелии проектом документа предписывается до 1 марта 2020 года завершить мероприятия, связанные с образованием центра, в том числе утвердить устав и сформировать государственное задание.

Напомним, на последнем заседании рабочей группы по вопросам реорганизации Больницы скорой медицинской помощи также согласовали проекты распоряжения правительства республики о создании Центра скорой медицинской помощи и его штатного расписания. Минздрав Карелии предложил увеличить количество бригад с 19, которые сейчас работают в станции скорой помощи Петрозаводска, до 28.

Решение о создании единого центра оказания медпомощи было озвучено вице-премьером правительства республики по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорем Корсаковым на встрече с коллективом Станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в октябре. Как будет проходить реорганизация БСМП, решает специальная рабочая группа с участием представителей трудового коллектива станции, профсоюзов, ветеранов и Минздрава. На первой встрече договорились, что сотрудников Станции скорой помощи переведут в новый центр с сохранением всех гарантий по зарплатам и отпускам.