Центр скорой медицинской помощи Карелии получит дополнительно 100 млн рублей и 8 бригад

Стало известно штатное расписание Центра скорой медицинской помощи, который будет создан после реорганизации БСМП Петрозаводска.

Представители рабочей группы по вопросам реорганизации Больницы скорой медицинской помощи согласовали сегодня проекты распоряжения правительства республики о создании Центра скорой медицинской помощи и его штатного расписания.

Минздрав Карелии предложил увеличить количество бригад с 19, которые сейчас работают в станции скорой помощи Петрозаводска, до 28. Соответственно, работников в новом учреждении при реализации первого этапа реорганизации БСМП станет больше. Так, в Центре появятся дополнительные 79,5 должностей фельдшеров скорой помощи. Количество водителей планируют увеличить на 40 человек. Кроме того, численность фельдшеров по приему вызовов скорой медицинской помощи вырастет на 5,5 должностей. Всего в новом штатном расписании – 646 единиц.

Финансирование Центра скорой медицинской помощи также планируют увеличить. По словам начальника финансово-экономического управления Минздрава Карелии Татьяны Романовой, дополнительно новое учреждение получит около 100 млн рублей. По сравнению с нынешним бюджетом станции рост составит 30%. Центр будет финансироваться как за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, так и за счет республиканской казны. На первом этапе работа учреждения будет обеспечена благодаря перераспределению средств, ранее направленных на финансирование скорой медицинской помощи в Петрозаводске, Кондопоге, Прионежском и Пряжинском района, а также на содержание "Центра Резерв".

"Одномоментно мы не сможем укомплектовать все 28 бригад. Это будет сделано постепенно. Соответственно, финансирование будет увеличиваться со временем", - отметил на заседании рабочей группы по реорганизации БСМП министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам министра, дополнительные средства на обеспечение нового центра Минздрав планирует привлекать, работая с Минфином республики и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Тарифы по ОМС сегодня низкие и их будут пересматривать.

Напомним, решение о создании единого центра оказания медпомощи было озвучено вице-премьером правительства республики по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорем Корсаковым на встрече с коллективом Станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в октябре. Как будет проходить реорганизация БСМП, решает специальная рабочая группа с участием представителей трудового коллектива станции, профсоюзов, ветеранов и Минздрава. На первой встрече договорились, что сотрудников Станции скорой помощи переведут в новый центр с сохранением всех гарантий по зарплатам и отпускам.