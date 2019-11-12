Подписаться
Новости. Общество
16:51, 12 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Центр скорой медицинской помощи Карелии получит дополнительно 100 млн рублей и 8 бригад

Загрузка...

Стало известно штатное расписание Центра скорой медицинской помощи, который будет создан после реорганизации БСМП Петрозаводска.

Представители рабочей группы по вопросам реорганизации Больницы скорой медицинской помощи согласовали сегодня проекты распоряжения правительства республики о создании Центра скорой медицинской помощи и его штатного расписания.

Минздрав Карелии предложил увеличить количество бригад с 19, которые сейчас работают в станции скорой помощи Петрозаводска, до 28. Соответственно, работников в новом учреждении при реализации первого этапа реорганизации БСМП станет больше. Так, в Центре появятся дополнительные 79,5 должностей фельдшеров скорой помощи. Количество водителей планируют увеличить на 40 человек. Кроме того, численность фельдшеров по приему вызовов скорой медицинской помощи вырастет на 5,5 должностей. Всего в новом штатном расписании – 646 единиц.

Финансирование Центра скорой медицинской помощи также планируют увеличить. По словам начальника финансово-экономического управления Минздрава Карелии Татьяны Романовой, дополнительно новое учреждение получит около 100 млн рублей. По сравнению с нынешним бюджетом станции рост составит 30%. Центр будет финансироваться как за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, так и за счет республиканской казны. На первом этапе работа учреждения будет обеспечена благодаря перераспределению средств, ранее направленных на финансирование скорой медицинской помощи в Петрозаводске, Кондопоге, Прионежском и Пряжинском района, а также на содержание "Центра Резерв".

"Одномоментно мы не сможем укомплектовать все 28 бригад. Это будет сделано постепенно. Соответственно, финансирование будет увеличиваться со временем", - отметил на заседании рабочей группы по реорганизации БСМП министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По словам министра, дополнительные средства на обеспечение нового центра Минздрав планирует привлекать, работая с Минфином республики и Территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Тарифы по ОМС сегодня низкие и их будут пересматривать.

Напомним, решение о создании единого центра оказания медпомощи было озвучено вице-премьером правительства республики по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорем Корсаковым на встрече с коллективом Станции скорой медицинской помощи Петрозаводска в октябре. Как будет проходить реорганизация БСМП, решает специальная рабочая группа с участием представителей трудового коллектива станции, профсоюзов, ветеранов и Минздрава. На первой встрече договорились, что сотрудников Станции скорой помощи переведут в новый центр с сохранением всех гарантий по зарплатам и отпускам.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
10.11.2019, 12:45
Мальчик, упавший с 5 этажа в Костомукше, пришел в сознание

Аналитика

11.11.2019 14:35
Обществоведение
"Чтобы общество знало, где болит" 6
Независимой журналистике в России указали путь в самиздат.
Сбербанк объявил самый выгодный день в году
11.11.2019 12:39
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
08.11.2019 10:33
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Вся аналитика

Чтиво

11.11.2019 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
11.11.2019 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»