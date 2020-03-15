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Общежитие госуниверситета в Петрозаводске закрыли на карантин по коронавирусу (СРОЧНО)

Новости. Общество
20:48, 15 Марта 2020
фото: © Алексей Бородин/ТАСС
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В связи с угрозой заражения коронавирусом ректор ПетрГУ принял решение о переводе занятий в институте иностранных языков и институте физкультуры, спорта и туризма в дистанционный формат и закрытии на карантин общежития №2.

Как рассказал "Столице на Онего" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, одна из студенток ПетрГУ, которая имела контакт с матерью, вернувшейся из Италии, находится в Республиканской инфекционной больнице.

"Симптомов респираторного заболевания у нее нет, - сказал Михаил Охлопков. - Взяты все необходимые анализы, переданы в Центр гигиены и эпидемиологии в работу".

В пресс-службе ПетрГУ сообщили, что в связи с угрозой заражения коронавирусом ректор университета принял решение о переводе занятий в институте иностранных языков и институте физкультуры, спорта и туризма в дистанционный формат и закрытии на карантин общежития №2.

В пресс-службе вуза также пояснили, что меры носят профилактический характер: в вузе не зафиксировано выявленных случаев заражения коронавирусом. 

Напомним, 14 марта глава Карелии подписал распоряжение о запрете проведения массовых мероприятий в Карелии из-за угрозы заражения коронавирусом.

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