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Обсерваторы для больных коронавирусом пенсионеров откроют в трех интернатах Карелии

Новости. Общество
08:20, 26 Января 2021
фото: gov.karelia.ru
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На организацию обсерваторов для пожилых людей и инвалидов в домах-интернатах выделено 6,7 млн рублей, сообщили в правительстве республики.

В Медвежегорском, Видлицком и Партальском домах-интернатах появятся обсерваторы для изоляции и лечения легких и средних форм коронавирусной инфекции. Такое решение было принято оперштабом по борьбе с COVID-19 в конце 2020 года. На проведение мероприятий по организации обсерваторов в учреждениях соцобслуживания были выделены дополнительные 6,7 млн рублей из бюджета республики.

По информации правительства региона, в домах-интернатах были оперативно проведены ремонтные работы, закуплено дополнительное оборудование и средства индивидуальной защиты. В середине января специальные помещения в Медвежьегорском психоневрологическом интернате, Видлицком и Партальском домах-интернатах на 20, 24 и 14 койко-мест соответственно готовы к работе.

Так, в Медвежьегорском психоневрологическом интернате для размещения обсерватора предусмотрены помещения, имеющие отдельный вход, внутри они разделены на "чистую" и "заразную" зоны с санитарным пропускником на границе. Пожилые люди и инвалиды с коронавирусом будут размещаться в комнатах по 2-4 человека. Каждая комната оборудована собственным санузлом.

Готовность обсерватора к работе оценил первый заместитель министра социальной защиты Карелии Иван Скрыников.

Ранее сообщалось, что более 800 пенсионеров в Карелии привились от коронавируса.

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