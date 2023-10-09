Обстоятельства гибели манула по кличке Баюн проверит прокуратура соседнего с Карелией региона

Сотрудники прокуратуры Ленобласти дадут полную и всестороннюю оценку работы частного зоопарка.

Ленинградская природоохранная прокуратура организовала проверку частного зоопарка «На Лампушке». На базе отдыха у озера Раздолье в Приозерском районе обитали более 400 животных.



Ранее, в начале октября, местные зоозащитники обвинили зоопарк «На Лампушке» в смерти краснокнижного манула по кличке Баюн. Его перевезли в Ленобласть из Новосибирска летом этого года. Уже осенью посетителям перестали показывать манула.



«На вопросы о пустой клетке животного сотрудники отвечали туманно и говорили, что зверь переехал в другое место», — говорится в материале lenoblast.bezformata.com.

Однако, 3 октября на странице зоопарка в соцсети появилось сообщение о том, что питомник поразила редкая инфекция. Несмотря на наличие прививок, некоторые животные заболели и погибли. Среди зверей, заразившихся панлейкопенией кошек, был и манул Баюн.