09:33, 27 Июля 2018
Обустройство парковки в месте проведения ярмарок в Петрозаводске обойдется в 1,6 млн рублей
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Оборудование парковки для автомобилей в районе ярморочной площадки на улице Инженерной начнется в ближайшее время, сообщает мэрия Петрозаводска.
"Проект по строительству паркинга возле площадки для проведения сезонных ярмарок реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено асфальтирование парковочной зоны и обустройство тротуара возле ярмарочной территории. Стоимость работ, которые необходимо завершить до 14 сентября, 1 608 665 рублей", - сказано в сообщении администрации.
Подрядчик будет выбран по итогам аукциона. Заявки для участия в аукционе принимаются до 31 июля.
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