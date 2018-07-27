Обустройство парковки в месте проведения ярмарок в Петрозаводске обойдется в 1,6 млн рублей

Оборудование парковки для автомобилей в районе ярморочной площадки на улице Инженерной начнется в ближайшее время, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Проект по строительству паркинга возле площадки для проведения сезонных ярмарок реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено асфальтирование парковочной зоны и обустройство тротуара возле ярмарочной территории. Стоимость работ, которые необходимо завершить до 14 сентября, 1 608 665 рублей", - сказано в сообщении администрации.



фото: мэрия Петрозаводска

Подрядчик будет выбран по итогам аукциона. Заявки для участия в аукционе принимаются до 31 июля.