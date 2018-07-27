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Новости. Общество
09:33, 27 Июля 2018

Обустройство парковки в месте проведения ярмарок в Петрозаводске обойдется в 1,6 млн рублей

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Оборудование парковки для автомобилей в районе ярморочной площадки на улице Инженерной начнется в ближайшее время, сообщает мэрия Петрозаводска.

"Проект по строительству паркинга возле площадки для проведения сезонных ярмарок реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Предусмотрено асфальтирование парковочной зоны и обустройство тротуара возле ярмарочной территории. Стоимость работ, которые необходимо завершить до 14 сентября, 1 608 665 рублей", - сказано в сообщении администрации. 


фото: мэрия Петрозаводска

Подрядчик будет выбран по итогам аукциона. Заявки для участия в аукционе принимаются до 31 июля.

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Комментарии

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АК
2018-07-27 11:07:30
Я насчитал 45 мест - прямо мегапарковка!
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