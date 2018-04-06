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Новости. Криминал
11:42, 06 Апреля 2018

Обвиняемого в педофилии майора МВД Карелии оставили под стражей

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Верховный суд Карелии оставил под стражей майора МВД Карелии Бориса И., которого обвинили в педофилии.

В марте его поместил под домашний арест городской суд Петрозаводска. Защита обвиняемого с этим не согласилась, направив апелляционную жалобу с просьбой изменить меру пресечения на домашний арест в Верховный суд Карелии.

Рассмотрев жалобу коллегия по уголовным делам оставила в силе решение суда первой инстанции и оставила полицейского под арестом до 22 мая.

Как писала ранее газета "Вести Карелии", 34-летний майор обвиняется по ч.4 ст. 132 УК "Насильственные действия сексуального характера (мужеложство) в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". По данным издания, в уголовном дело пока один потерпевший, но не исключено, что могут появиться и другие. Вину обвиняемый не признает. После возбуждения уголовного дела обвиняемый был отстранен от должности юрист-консульта приказом главы МВД Карелии. Назначенная в отношении майора служебная проверка продолжается.

 

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