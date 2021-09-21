Обвиняемый в коррупции экс-спикер Петросовета Боднарчук запретил снимать себя в суде

Бывший председатель Петрозаводского горсуда Геннадий Боднарчук выступил против работы съемочных групп в суде.

Сегодня в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Геннадия Боднарчука. Бывшего спикера горсовета обвиняют во взяточничестве, а также в превышении полномочий и злоупотреблении полномочиями. Процесс ведет судья Елена Голяева.

На первое заседание по «делу Боднарчука» пресса не была допущена. Суд мотивировал свое решение необходимостью соблюдения мер против коронавируса. Представители СМИ подготовили жалобу в адрес руководства горсуда.

Сегодня журналистам открыли доступ в зал заседаний. В настоящее время гособвинитель продолжает зачитывать текст обвинения.

Геннадия Боднарчука, одетого в джинсы и ветровку, завели в зал под конвоем.

«Здравствуйте, маску снять?» — спросил у судьи вошедший в зал Боднарчук.

Суд сразу запретил присутствующим в зале съемочным группам телеканалов ГТРК «Карелия» и «Сампо ТВ» снимать видео.

«Не снимать ничего», — заявила судья Голяева. Она спросила, согласен ли подсудимый с тем, что в зале будет производиться видеосъемка. Геннадий Боднарчук возразил против съемки. Его адвокат Михаил Ямчитский заявил, что в суде хотелось бы работать без ажиотажа. Таким образом, съемка в зале суда была запрещена, поскольку суд посчитал, что она будет мешать ходу заседания.

Как ранее сообщалось, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. 25 марта этого года ему было предъявлено окончательное обвинение в совершении четырех преступлений, однако ни по одному из них Боднарчук вину не признает.

В первом случае, по версии следствия, речь идет о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст.290 ч.6 УК РФ) от «неустановленных лиц ООО «Тонус». История напрямую связана с жилым комплексом «Свой берег» в Петрозаводске.

Также ему было предъявлено обвинение в получении 1,5-миллионной взятки от своего заместителя Валерия Матвеева, которого за получение 4-миллионной взятки от строителей в декабре прошлого года суд приговорил к 3,5 года колонии строгого режима и штрафу в 20 миллионов рублей.

Третья история связана с командировками Боднарчука. По данным следствия, в 2017–2018 годах председатель Петросовета лично подписал распоряжения о своих поездках в командировки, не связанные с осуществлением им депутатских полномочий. А по возвращении в Петрозаводск предъявил к уплате авансовые отчеты для компенсации понесенных денежных расходов в сумме более 150 тысяч рублей. По указанным фактам ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст285. УК РФ).

Кроме того, выяснилось, что решением Петросовета, в утвержденном им соответствующем Положении о командировках, предельные величины таких расходов почему-то не были определены. В результате бюджетные деньги за командировки председателя Петросовета, его заместителям и остальным депутатам выплачивались за фактические затраты, подтвержденные соответствующими документами. Поскольку к разработке и утверждению названного документа о командировках непосредственное отношение имел сам Боднарчук, в итоге ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст.286 ч.1 УК РФ).