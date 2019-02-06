Обвиняемый в убийстве двух девушек в Петрозаводске останется под стражей до мая

Петрозаводский городской суд продлил срок заключения под стражей для Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек.

Соответствующее ходатайство следствия в среду рассмотрел судья Дмитрий Хромых.

"Арест продлен по 10 мая включительно", - сказал представитель суда.

Как рассказал адвокат Юрий Петровский, сам Ипатов возражал против продления меры пресечения. Об этом он суд уведомил письменно, так как сам находится в Санкт-Петербурге, где проходит судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан. Он дал признательные показания.