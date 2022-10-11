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Обвиняемый в жестоком убийстве 26-летней Дианы в Петрозаводске показаний не дает

Новости. Криминал
16:30, 06 Ноября 2022
фото: "Столица на Онего"

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Неоднократно судимый житель Петрозаводска, обвиняемый в жестоком убийстве уроженки Олонца Дианы, проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, 12 июля в Петрозаводске пропала 26-летняя уроженка Олонца Диана. Обеспокоенные друзья заявили в полицию и начали самостоятельные поиски. В квартире пропавшей на Карельском проспекте девушки были обнаружены многочисленные следы крови. 17 июля было обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти. Его нашли в лесу в окрестностях деревни Машезеро Прионежского района в 29 километрах от Петрозаводска. Подозреваемого в жестоком преступлении петрозаводчанина П. арестовали. На сегодняшний день судья городского суда Елена Семичева продлила арест обвиняемого в убийстве Дианы до 14 декабря.

Как стало известно «Столице на Онего», сегодня обвиняемый в жестоком убийстве 26-летней уроженки Олонца Дианы проходит стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в психиатрической больнице № 6 Санкт-Петербурга.

Помимо СПЭК, там же в Санкт-Петербурге и в экспертно-криминалистическом центре МВД Карелии проводится комплекс необходимых экспертиз, прежде всего, генетических, по изъятым следствием, в первую очередь, на месте преступления, различным вещественным доказательствам. В частности, специалисты выясняют, имеются ли на одежде обвиняемого какие-либо следы, например, крови потерпевшей, свидетельствующие об убийстве им несчастной девушки. И, напротив, есть ли на частях ее тела следы обвиняемого.
Защищает обвиняемого адвокат по назначению Николай Коновалов, ранее работавший следователем прокуратуры Петрозаводска. Комментировать уголовное дело своего подзащитного защитник не стал. Но, подтвердил, что показания арестованный пока по-прежнему не дает.

Подробнее о ходе расследования читайте здесь.

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