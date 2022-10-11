Обвиняемый во взятке экс-глава Минтранса Карелии Кайдалов произнесет последнее слово в суде 24 октября

В суд продолжаются прения по делу бывшего министра республиканского Минтранса Алексея Кайдалова.

Прения по делу Кайдалова, которого обвиняют в получении взяток, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере закончатся, 17 октября. А 24 октября подсудимый произнесет последнее слово.

Защита бывшего главы республиканского Минтранса Алексея Кайдалова просит суд вынести в отношении экс-чиновника оправдательный приговор. Об этом заявила адвокат Светлана Радзевичус в ходе прений.

В частности, адвокаты подвергли критике доводы обвинения по поводу финального эпизода передачи взятки бывшему карельскому чиновнику, после которого он и был задержан. По оценке защиты, в распоряжении обвинения нет прямых свидетельств непосредственной передачи денег экс-министру. По оценке защиты, сам подсудимый мог получить сверток с деньгами без своего ведома. Кроме того, на руках задержанного главы Минтранса не было обнаружено «свечение» после контакта с криминалистическим препаратом «Тушь 7», который используют оперативники в работе.

Подробнее читайте в материале «Кто подсунул взятку экс-главе Минтранса Карелии».