Обычная поваренная соль могла спровоцировать гибель голубей в Сегеже

Птицы могли наглотаться антигололедных реагентов, перепутав их с пищей. Но есть и противоположная версия — голод

Пользователи в социальных сетях продолжают обсуждать экологическую обстановку в карельском городе Сегежи. Местные жители сообщили, что в городе начали погибать голуби.

Инспекторы Росприроднадзора уже опубликовали результаты проверок воды и воздуха — в них ничего опасного не обнаружено. Теперь всех волнует вопрос — тогда почему погибли голуби?

Вскрытие семи птиц не показало признаков инфекции, в том числе птичьего гриппа. Первые проверки также не показали связи между гибелью голубей и деятельностью местного градообразующего предприятия, который экоактивисты пытались обвинить в «экологической катастрофе» в Сегеже. Результаты бактериологического и химикотоксикологического исследований будут готовы к 21 ноября. А пока единственная зацепка, которая есть у экспертов — внутри птиц обнаружено избыточное количество соли.

Орнитологи предполагают, что птицы питались вдоль дорог, посыпанных антигололедными реагентами, в состав которых входит соль и песок. Также известно, что птицы иногда клюют снег, чтобы утолить жажду — в нем также мог быть солевой раствор. Кристаллы соли голуби могли спутать с мелкими камушками (гастролитами), которые они едят для перетирания пищи. Как бы там ни было, но повышенная концентрация соли оказалась внутри птиц — до 0,5 % в печени и до 0,5 % в желудке. Это при норме до 0,35 %, и до 0,45 % соответственно. По словам специалистов, поваренная соль для птиц — яд. Птицы становятся вялыми, малоподвижными, постепенно токсины вызывают паралич крыльев и приводят к смерти.

На фоне официальных заявлений экспертов становится очевидным и почему голубей погибло так много. Эти птицы летают стаями и стаями же питаются.

Но есть и противоположная версия произошедшего — голод среди пернатых. В Сегежи произошел резкий перепад температур, наступили заморозки, еды на улице стало меньше. По заверениям биологов, голубям достаточно нескольких дней, чтобы умереть от голода.

Отметим, что массовая гибель голубей беспокоит россиян не первый раз. Так, 19 ноября, практически одновременно с жителями Сегежи, в Рязани зафиксировали массовую гибель чаек. Люди начали находить птиц без движения, в том числе и краснокнижных особей.



фото: https://mperspektiva.ru/topics/v-moskve-stali-chashche-umirat-golubi-spetsialisty-rasskazali-pochemu/

Рязанские орнитологи рассматривали несколько причин смерти птиц. Одна из основных — инфекция, распространившаяся от одной особи на всех остальных. Эксперты не исключают, что возможно, птиц травили или отстреливали сами местные жители. В социальных сетях таких людей еще называют бердхантерами. Их раздражает большое скопление птиц в общественных местах, птичьи экскременты на своем пути. Также они считают, что пернатые разносят заразу.

И это не единичный случай падежа диких птиц. Подобные ситуации не являются аномалиями и знакомы как России, так и миру. По данным журнала Science, в Северной Америке также массово гибнут птицы — их численность сократилась с 1970 на 3 млрд особей, что составляет практически 30% от всей популяции.