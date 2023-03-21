«Обычно ребенка находят прохожие или полиция»: 9 детей отравились алкоголем в Карелии с начала года

За первые два месяца 2023 года 9 несовершеннолетних жителей республики получили отравление алкоголем.

По данным Республиканского наркологического диспансера, за 2022 год 36 несовершеннолетних отравились алкоголем. За первые два месяца 2023 года - 9 детей. Об этом сообщили в Минздраве Карелии.

«Употребление алкоголя подростками еще опаснее, чем алкоголизм в зрелом возрасте. В подростковом возрасте происходит рост и развитие всех жизненно-важных систем органов и функций человека. Алкоголь затрагивает все системы организма. Снижается даже иммунная защита. Кроме того, нарушается эмоциональная сфера, рушится контроль за своим поведением. Часто подросткам просто становится плохо от выпитого алкоголя. Если так происходит, друзья разбегаются, боясь последствий. Обычно ребенка находят прохожие или полиция и вызывают скорую помощь. Так он оказывается в детской больнице на несколько дней, иногда попадая в реанимацию», - рассказали в ведомстве.

В Минздраве Карелии отметили, что всего этого можно избежать и дали несколько советов родителям.

Во-первых, нужно проявлять уважение к подростку, стараться общаться с ним на равных, не показывая превосходства. Во-вторых, необходимо найти общее увлечение, которые поможет проводить больше свободного времени вместе и стать ближе друг к другу.

Кроме того, важно проявлять внимание к ребенку. Даже если родители много работают, нужно найти время, чтобы провести его со своим подростком, поинтересоваться его делами, показать значимость вашего чада. Мамы и папы должны вести себя достойно в любой ситуации, чтобы оставаться авторитетным для ребенка.

«Если ваш ребенок пришел домой пьяным – поговорите с ним. Но только после того, когда протрезвеет - в состоянии опьянения он не будет слушать ваши доводы. Мягко выясните причины, по которым ребенок решил попробовать алкоголь. Помогите ему найти безалкогольный способ достигнуть тех же целей. Научите ребенка отстаивать свое мнение и говорить «нет». Это поможет ему завоевать авторитет среди сверстников без выпивки», - уверены в министерстве.

Ранее сообщалось, в Карелии подросток выпил алкоголь и чуть не умер на лестничной площадке.