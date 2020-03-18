Обыски начались у замглавы Петрозаводска Перова (СРОЧНО)

В кабинете руководителя Комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова проходят обыски.

Как стало известно "Столице на Онего", в данный момент сотрудники следственного комитета Карелии проводят обыски в кабинете заместителя главы Петрозаводска - руководителя Комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова.

По информации источника в правоохранительных органах, обыски у Перова проводятся в рамках дела Матвеева, задержанного сегодня по подозрению во взяточничестве.