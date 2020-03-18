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Обыски начались у замглавы Петрозаводска Перова (СРОЧНО)

Новости. Политика
14:19, 19 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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В кабинете руководителя Комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова проходят обыски.

Как стало известно "Столице на Онего", в данный момент сотрудники следственного комитета Карелии проводят обыски в кабинете заместителя главы Петрозаводска - руководителя Комитета градостроительства и землепользования Евгения Перова.

По информации источника в правоохранительных органах, обыски у Перова проводятся в рамках дела Матвеева, задержанного сегодня по подозрению во взяточничестве.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-03-19 15:16:46
Да как же так?! Кристально честный человек, без одобрения населения ничего не делает!
goo
2020-03-19 14:51:57
Мирошник в отставку, каменный бор оставить в покое.
Денис Сафрон
2020-03-19 14:35:36
Каликина снова не довольна))))
новый
2020-03-19 14:28:57
Обыски уже сами по себе весьма увлекательные и полезные мероприятия. На первом месте сам процесс задержания, на втором - очные ставки.
Ткачев
2020-03-19 14:56:18
новый,
Все меняется, вмиг меняется,
Когда к тебе ОМОН врывается!
Парни в масках рыщут по хате,
Без тапок стоишь в банном халате...
И вроде бы - не магнитные бури,
Но под дулом башка трещит, в натуре!
David
2020-03-19 14:27:03
Ну это просто праздник, какой-то.
Ткачев
2020-03-19 14:59:38
David, Черные фары у соседних ворот, люки, наручники, порванный рот. Хе-хе-хе...
zanoza
2020-03-19 14:23:54
Попадаются только замы, для того и были назначены! Мизенкова вовремя сфинтила по "собственному желанию".
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