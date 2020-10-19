Очаг коронавирусной инфекции выявлен в школе на севере Карелии

Учителя в Ледмозерской школе Муезерского района заболели коронавирусом.

В Муезерском районе обнаружен очаг новой коронавирусной инфекции в школе в посёлке Ледмозеро, заболели два учителя. Оба преподавателя с пневмонией находятся в инфекционном отделении костомукшской больницы, пишут "Новости Костомукши".

О ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Костомукше и Муезерском районе рассказал на планерном совещании в мэрии главный врач Межрайонной больницы № 1 Евгений Шубин.

На данный момент в городе горняков 20 больных COVID, из них пять человек госпитализированы, один – в Центральную районную больницу Беломорска, четырёх лечат врачи нашего инфекционного отделения. На амбулаторном наблюдении находятся 15 пациентов, все они в удовлетворительном состоянии, в том числе трое детей.

В минувший понедельник, 19 октября, на базе Межрайонной больницы заработала ПЦР-лаборатория. Там уже сделаны 22 анализа, и все они оказались отрицательными. Она пока работает в тестовом режиме, но на полную мощность: 24 исследования в день, из них два контрольных. Это покрывает потребности Костомукши.

Ранее сообщалось, что целая школа и девять классов в Карелии закрыты на карантин из-за коронавируса.