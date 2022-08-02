Очередь покупателей образовалась перед открывшимся отделом «H&M» в Петрозаводске (ФОТО)

Покупатели образовали очередь перед открывшимся отделом магазина «H&M» в столице Карелии.
Сегодня открыт отдел магазина компании «H&M», расположенный в ТЦ «Лотос Plaza» в Петрозаводске. В отдел образовалась очередь из клиентов.
Ранее сообщалось, что крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами «H&M» объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.
Фирменный отдел «H&M» был открыт в Петрозаводске в конце 2014 года.
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