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Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Карелию

Новости. Общество
11:16, 18 Февраля 2021
фото: © Игорь Онучин/ТАСС
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Карелия получила еще 4 200 доз вакцины "Спутник V", сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с COVID-19.

Очередная партия вакцины поступила в республику: 4 200 доз вакцины "Спутник V". В общей сложности Карелия уже получила 23 392 дозы вакцины, информирует оперштаб.

Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины уже сделали 17 923 человека, в том числе 7 735 пожилых людей старше 60 лет. Привиты 836 граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 4 380 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед прививкой от COVID-19.

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Комментарии

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кир
2021-02-18 11:46:13
Где протесты либерастни? И Вася воды в рот набрал.
David.
2021-02-18 12:03:04
кир, смотрю заболевание у тебя прогрессирует, этак ты скоро совсем не продуктивным станешь! :)
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