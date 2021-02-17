Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Карелию

Карелия получила еще 4 200 доз вакцины "Спутник V", сообщает оперативный штаб правительства республики по борьбе с COVID-19.

Очередная партия вакцины поступила в республику: 4 200 доз вакцины "Спутник V". В общей сложности Карелия уже получила 23 392 дозы вакцины, информирует оперштаб.

Прививку против COVID-19 первым компонентом вакцины уже сделали 17 923 человека, в том числе 7 735 пожилых людей старше 60 лет. Привиты 836 граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Полностью вакцинированы (и первым, и вторым компонентами) 4 380 человек.

Ранее сообщалось, что в Карелии студентам ПетрГУ компенсируют стоимость теста на антитела перед прививкой от COVID-19.