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Очередная партия вакцины от коронавируса пришла в Карелию

Новости. Общество
17:40, 31 Марта 2021
фото: © sputnikvaccine.com
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В республику поступило 22 тысячи доз вакцины "Спутник V".

Новая партия вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") будет распределена по медицинским организациям республики, сообщили в региональном Минздраве.

Ранее в Карелию поступило 38 692 дозы вакцины.

На 31 марта первым компонентом вакцины "Спутник V" привились уже 35 489 человек (91,7% от общего количества поступившей в Карелию вакцины), вторым компонентом, то есть вакцинировались полностью, 26 345 человек (68% от общего количества поступившей в Карелию вакцины). Сделали прививку и 15 671 человек старше 60 лет. Это 44,2% от общего числа провакцинированных.

В Минздраве напомнили, в Карелии для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции работают 29 стационарных и 43 мобильных пункта. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет на портале "Госуслуги", в регистратуре поликлиники и по номеру 122.

Ранее сообщалось, пожилых жителей Карелии из глубинки привезут в пункты вакцинации от коронавируса бесплатно.

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