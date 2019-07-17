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Новости. Криминал
09:31, 17 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Очередной чиновник Управтодора Карелии осужден за взятки

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В Карелии еще один бывший сотрудник отдела контроля качества работ Управления автомобильных дорог признан виновным в получении взятки, сообщает региональный СКР.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.  "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, подсудимый бывший начальник отдела Михаил Кумиров – систематически получал от бизнесменов взятки "за совершение действий и бездействие, связанных с исполнением государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог" в Карели и за оказание содействия и общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности".

Отмечается, что в 2015 - 2016 годах подсудимый, занимая должности эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ, а затем начальника отдела, получил от представителей коммерческой организации в общей сумме 700 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 3,5 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о приговоре коллеге Кумирова – Евтюкову.

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