Очередной чиновник Управтодора Карелии осужден за взятки

В Карелии еще один бывший сотрудник отдела контроля качества работ Управления автомобильных дорог признан виновным в получении взятки, сообщает региональный СКР.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, подсудимый бывший начальник отдела Михаил Кумиров – систематически получал от бизнесменов взятки "за совершение действий и бездействие, связанных с исполнением государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автомобильных дорог" в Карели и за оказание содействия и общее покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности".

Отмечается, что в 2015 - 2016 годах подсудимый, занимая должности эксперта дорожного хозяйства отдела контроля качества работ, а затем начальника отдела, получил от представителей коммерческой организации в общей сумме 700 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 3,5 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности в течение 3 лет. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о приговоре коллеге Кумирова – Евтюкову.