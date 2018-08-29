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Новости. Происшествия
17:01, 29 Августа 2018

Очередной мотоциклист пострадал в ДТП в Петрозаводске

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На набережной Варкауса 18-летний мотоциклист был госпитализирован после столкновения с автомобилем, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 29 августа в 11.57, в районе дома №15 по наб.Варкауса произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, при совершении маневра разворота совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Honda.

В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения. С места происшествия пострадавший госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

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