Очередной мотоциклист пострадал в ДТП в Петрозаводске

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На набережной Варкауса 18-летний мотоциклист был госпитализирован после столкновения с автомобилем, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Сегодня днем, 29 августа в 11.57, в районе дома №15 по наб.Варкауса произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, 34-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Aveo, при совершении маневра разворота совершила столкновение с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом Honda.
В результате дорожно-транспортного происшествия 18-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения. С места происшествия пострадавший госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
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