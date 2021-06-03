Очередной водитель автобуса в Петрозаводске пролетел перекресток на красный (ВИДЕО)

На Кукковке нарушитель пролетел на запрещающий сигнал светофора оживленный перекресток.

На перекрестке улиц Ровио и Торнева маршрутный автобус пролетел пересечение улиц на красный свет. Автомобили по улицам Торнева и Парфенова улицам уже начали движение, но, к счастью, не успели доехать до середины перекрестка. Аварии удалось избежать.

Видео выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Нарушение попало на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Напомним, ранее госавтоинспекция Петрозаводска нашла и оштрафовала водителя автобуса, вылетевшего на красный.

А 1 июня спешивший на запрещающий сигнал светофора водитель спровоцировал аварию в центре Петрозаводска с участием 4 автомобилей.