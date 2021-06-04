Очевидец пожара в Петрозаводска поблагодарил огнеборцев за спасение людей

Один из очевидцев пожара, произошедшего в пятницу в жилом доме Петрозаводска, поблагодарил огнеборцев, спасших трех человек.

Как сообщалось ранее, пожар в многоквартирном двухэтажном доме произошел около восьми часов вечера по адресу Вытегорское шоссе, д. 78.

Трех жильцов, в том числе, ребенка, пожарные вывели из задымленного помещения. При эвакуации использовались индивидуальные средства защиты органов дыхания.

После того, как МЧС опубликовало информацию о пожаре в своей официальной группе Вконтакте, один из очевидцев оставил под ним свой комментарий и фото с места ЧП.

Фото: Степа Малявский/группа МЧС РК Вконтакте

«Спасибо вам огромное», — написал он.

Для ликвидации пожара потребовалось почти 1,5 часа. В результате возгорания пострадало подсобное помещение на первом этаже на площади 8 кв. метров.

Причина пожара пока не установлена.