Очевидцы могли видеть Ипатова после первого убийства девушки

В Верховном суде Карелии дали показания сотрудники полиции, прибывшие на место первого убийства, в котором обвиняют Антона Ипатова.

В суде выступили водитель патрульно-постовой службы Михаил Виноградов и инспектор ППС Артем Мороз.

По словам свидетелей, когда они прибыли на место преступления на улице Московской в Петрозаводске, там уже находились сотрудники Росгвардии.

Как заявил Виноградов, на месте они приступили к поиску свидетельской базы, занялись поиском данных с камер наблюдения, работали по приметам

Как указали свидетели, они пообщались с оказавшимися на месте трагедии людьми.

"Молодые люди поясняли, что они видели мужчину, одетого в камуфлированную одежду", – сообщил Виноградов.

"Начали опрашивать. Много людей. Там сыр-бор был целый. Поясняли, что видели молодого человека крепкого телосложения. Одет на него был как защитный такой камуфляж. Далее – куда пошел, никто ничего пояснить не мог. Мы, соответственно, начали обход территории", – сообщил суду инспектор ППС Артем Мороз.



Напомним, 29-летнему Антону Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову. В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме этого, следователи обвинили в халатности трех полицейских.