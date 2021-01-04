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Очевидцы рассказали о гибели водителя в столкновении "легковушки" с фурой в Карелии

Новости. Происшествия
09:32, 05 Января 2021
фото: Группа "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте
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В ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, произошедшем накануне на трассе "Кола" в Карелии, погиб водитель "легковушки", сообщили очевидцы аварии.

Об этом они написали на странице "ДТП Петрозаводска и Карелии" Вконтакте.

Авария произошла поблизости от города Кондопога.

"Мы ехали сзади легковой машины, фуру стало заносить прям вот в эту машину, мы успели затормозить и чуть правее… прижались, фура чуть нас не задела… Мы подбежали к легковой машине, водитель (мужчина) был живой, сразу стали все вызывать скорую, приехали пожарные самые первые, подбежали и сразу сказали пульса уже нет. Водитель погиб сказали, приехала скорая пульс проверили, и положили мужчину на землю", - написал один из очевидцев.

Второй свидетель также подтвердил гибель водителя.

По словам других очевидцев, с фурой столкнулся внедорожник.

По данным МЧС, авария произошла 4 января в 17:05 на 472 км трассы "Кола". На место выезжало пожарно-спасательное подразделение в составе 3 человек, 1 единицы техники.

Официальная сводка ГИБДД Карелии пока не содержит информации об обстоятельствах происшествия.

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