Очевидцы разместили видео с места ДТП в Петрозаводске

Внедорожник попал в аварию в субботу вечером в Петрозаводске.
Об этом рассказали подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, проезжавшие рядом с местом происшествия.
По их словам, авария произошла на Шуйском шоссе в районе бывшего автотехцентра СТК.
Очевидцы утверждают, что водитель Opel Frontera не справился с управлением, но в аварии никто не пострадал.
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