Очевидцы разместили видео с места ДТП в Петрозаводске

Внедорожник попал в аварию в субботу вечером в Петрозаводске.

Об этом рассказали подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, проезжавшие рядом с местом происшествия.

По их словам, авария произошла на Шуйском шоссе в районе бывшего автотехцентра СТК.

Очевидцы утверждают, что водитель Opel Frontera не справился с управлением, но в аварии никто не пострадал.