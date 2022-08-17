Очевидцы выловили «медузу» на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане нашли в озере непонятный шар, напоминающий медузу.

Фото удивительного нечто, найденного жителями карельской столицы, появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».

«Нашли в озере вот такой шар, был прикреплен к верёвке, свисающей с причала. Видом и плотностью напоминает медузу. Кто знает, что это?», — прокомментировали находку авторы фотографии.

В комментариях подписчики паблика поделились предположениями, что это может быть: от икры или личинки до нового вируса от инопланетян.

Ранее на набережной очевидцами была сделана еще более устрашающая находка — использованные шприцы.