Очевидцы выловили «медузу» на набережной Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане нашли в озере непонятный шар, напоминающий медузу.
Фото удивительного нечто, найденного жителями карельской столицы, появились в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия».
«Нашли в озере вот такой шар, был прикреплен к верёвке, свисающей с причала. Видом и плотностью напоминает медузу. Кто знает, что это?», — прокомментировали находку авторы фотографии.
В комментариях подписчики паблика поделились предположениями, что это может быть: от икры или личинки до нового вируса от инопланетян.
Ранее на набережной очевидцами была сделана еще более устрашающая находка — использованные шприцы.
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