Одевайтесь ярко, положите в карман нож и спички, предупредите родных: в МЧС Карелии напомнили как вести себя в лесу

Региональное Управление МЧС рекомендует жителям и гостям Карелии соблюдать элементарные правила поведения в лесу.

Чтобы прогулка в лес за ягодами и грибами принесла только положительные эмоции, МЧС в Карелии рекомендует соблюдать несложные правила:



1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.

2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане, всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы.

4. Одевайтесь ярко - в камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Телефоны: «01» - единый номер пожарных и спасателей (с городского); «101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного).

7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или догудеться (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес - это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.