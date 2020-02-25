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Одежду и обувь для нуждающихся будут собирать в Петрозаводске

Новости. Общество
17:40, 25 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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В районах города 3 и 4 марта снова будет работать мобильный пункт по сбору вещей для нуждающихся граждан, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в благотворительной акции "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В дни проведения акции будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель").

Места стоянки:

- 3 марта с 18.00 до 20.00 – ул. Ровио, 11 (у ТЦ "Добрыня");

- 4 марта с 18.00 до 20.00 – ул. Ленинградская, 13 (у гипермаркета "Лента").

При сборе вещей всегда руководствуйтесь одним простым правилом: вещи должны быть чистыми, целыми, готовыми к использованию.

Ранее сообщалось, что жителей Карелии просят помочь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации.

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