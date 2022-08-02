«Один болтанул лишнего, а другой включил режим истерики»: туристы в Карелии удивились их поисками

Турист, чьи поиски были организованы в Приладожье Карелии, уверяет, что он и не думал теряться.

Напомним, в поисковом паблике «ЛизаАлерт» в Карелии появилась информация о поиске отца и сына, которые пропали в Карелии 3 августа. Уже 4 августа в паблике оповестили о том, что потерявшиеся нашлись.

Между тем сегодня, 5 августа, в паблике отписался старший из потерявшихся. Он поблагодарил за поиски, но заметил, что семья и не думала теряться. С его слов, произошло недоразумение, из-за чего была поднята напрасная тревога.

«Честно скажу. Причина нашей потери лежит в-третьих людях. Один человек болтанул лишнего, а другой включил режим истерики. При этом потерялись почему-то я и сын. А людям добавили работы. А мы классно отдыхали, спокойно, без сотовой связи», — написал герой публикации.

По его словам, проблема возникла «из-за тех людей, которые постоянно не могут жить без телефонов и связи».

При этом отец поблагодарил за поиски, а также выразил сожаление, что пришлось беспокоить посторонних людей.

«А как раньше люди жили? Как ходили в походы? Сейчас не век информации. Сейчас век истерии! И правят в нем истерички и болтуны», — подытожил турист.