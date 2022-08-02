В Карелии нашли пропавших во вторник мужчину с ребенком

Жители поселка Кварцитный Прионежского района нашлись живыми.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщает об окончании поисков 38-летнего мужчины и 13-летнего подростка из поселка Кварцитный. Они ушли из дома 2 августа и пропали.

«Найдены, живы!», — пишут в паблике отряда.

Ранее сообщалось, тело еще одного погибшего рыбака нашли в озере на западе Карелии.