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Один человек из вновь заболевших коронавирусом выявлен в УФСИН Карелии

Новости. Общество
11:55, 10 Мая 2020
фото: © скриншот из трансляции/паблик "Республика Карелия"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о 12 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в республике на 10 мая.

Ранее сообщалось, что на 10 мая в Карелии выявлено еще 12 новых случаев заражения коронавируом.

Как сообщает глава Карелии на своей странице в соцсети, из 12 новых случаев 8 - в Петрозаводске, 1 в поселке Матросы Пряжинского района и 3 – в Сегежском районе (в Сегеже, поселке Надвоицы и подразделении УФСИН).

Эпидемиологическая ситуация на 10 мая:
- 160 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+12 новых случаев за сутки, в том числе один ребенок);
- 44 человека выписаны (+10 человек: двое жители Прионежья, остальные из Петрозаводска);
всего проведено 21744 исследования (+880 за сутки);
- 6287 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество увеличилось на 52 человека);
- 24 человека остаются в местах обсервации;
- 337 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), 40 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных исходов за сутки не зарегистрировано.

Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

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Комментарии

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2020-05-10 12:33:10
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Автор: Ф. И. Тютчев

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Чтиво

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