Один человек пострадал в ДТП в Карелии

В Сегежском районе столкнулись два автомобиля, один человек пострадал, сообщает УГИБДД по Карелии.

В понедельник в 16.10 на 3 км подъезда к дачному кооперативу "Озеро Зимнее" водитель ВАЗ-21140 не учел боковой интервал и столкнулся с ZAZ Chance.

В ДТП получил травмы 69-летний водитель ZAZ, назначено амбулаторное лечение.