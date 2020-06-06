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Один человек пострадал в результате пожара в таунхаусе в Петрозаводске

Новости. Происшествия
08:38, 07 Июня 2020
фото: @ ТАСС / Юрий Рыдалев
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В Петрозаводске накануне вечером произошел пожар на Древлянке, в таунхаусе на улице Благодатной.

Как сообщили в МЧС Карелии, в субботу, 6 июня в 19:52 пожарно-спасательные подразделения г. Петрозаводска (25 человек, 8 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в квартире жилого дома по адресу: г. Петрозаводск, ул. Благодатная, д. 7. Пожар удалось ликвидировать в 20:23.

В дежурной службе МЧС рассказали, что произошло возгорание кровли дома на площади 25 квадратных метров.

В результате пожара один человек пострадал, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи.

Улица Благодатная – это район таунхаусов в микрорайоне Древлянка.

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Комментарии

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новый
2020-06-07 09:32:13
Это где лопаточку у дома не оставить ? Глубоко пофиг на зашлагбаумников.
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