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Один дома на "дистанте": повторите со школьником правила обращения с электричеством

Новости. Общество
15:00, 10 Ноября 2020
фото: © "Россети"
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С электричеством нужно быть предельно осторожным не только на улице, но и дома.

С переходом на дистанционное обучение школьники намного больше времени проводят дома, зачастую одни. Из-за незнания простых правил безопасности дети и подростки порой оказываются на грани жизни и смерти. Напомните им основные правила безопасного обращения с электричеством в быту.

Электрочайник, микроволновка, телевизор, компьютер и даже телефон могут представлять опасность и при неправильном обращении стать причиной серьезной травмы. Пользоваться ими нужно строго по инструкции.

Нельзя использовать сломанные электроприборы и поврежденные провода. Когда прибор ломается, часто внутри перегорает или рвется электрический провод, и электричество начинает "утекать" на корпус прибора. Если дотронуться до такого прибора, он может сильно ударить током или стать причиной пожара.

Как узнать, что прибор сломан? Если устройство дымится, перегревается, пахнет паленым, искрит или не работает при включении, таким электроприбором пользоваться опасно. Нужно немедленно отключить его от сети питания и сказать об этом взрослым.

Как правильно отключить прибор от сети? Вытаскивать электровилку из розетки нужно аккуратно, держась за изолированную (резиновую или пластиковую) часть. Второй рукой придерживать розетку. Нельзя тянуть за провод и касаться отверстий в розетке, а также металлических штырей вилки.

Не работайте с электроприборами рядом с батареями и водопроводными трубами. Металл – хороший проводник электроэнергии, он увеличивает силу электрического тока. Если одновременно коснуться сломанного электроприбора и батареи, ток пойдет по телу человека и поразит жизненно важные органы.

Вода тоже делает электрический ток сильнее и опаснее. Поэтому запрещается трогать провода и приборы мокрыми руками, заполнять водой из водопроводного крана включенный в электрическую сеть чайник. Очень опасно пользоваться подключенным к сети телефоном, особенно находясь в ванной!

В помощь детям, родителям и педагогам разработан специализированный портал "Подружись с электричеством" electrofriend.mrsksevzap.ru – здесь вы найдете простые правила, что делать и как себя вести, чтобы не попасть в беду.

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