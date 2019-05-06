Один из пострадавших в ДТП с поездом в Карелии до сих пор находится в реанимации

Двое из троих пострадавших при столкновении грузовика с поездом прооперированы, но один остается до сих пор в реанимации, сообщили в Минздраве Карелии

"Два человека остаются в Петрозаводске, один в реанимации, второй уже переведен в отделение травмотологии. Третий пострадавший в ДТП с переломом голени остается в Сортавальской ЦРБ", - пояснили "Столице на Онего" в министерстве.

Как ранее сообщалось, 3 мая около 10.00 на 2 км автомобильной дороги к пропускному пункту "Сювяоро" в Лахденпохском районе грузовой автомобиль "Урал" выехал на рельсы на железнодорожном переезде и столкнулся с электропоездом "Ласточка", ехавшим маршруту "Санкт-Петербург - Сортавала".

В ДТП пострадали три человека, которые находились в грузовом автомобиле. Среди пассажиров "Ласточки" пострадавших нет.