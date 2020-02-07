Один из самых обеспеченных карельских министров обвиняется в получении взятки

Экс-министр транспорта Алексей Кайдалов дорого обойдется имиджу карельской власти.

Задержание по подозрению в получении крупной взятки карельского министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи, члена правительства Алексея Кайдалова стало одним из самых серьезных репутационных ударов по нынешнему руководству республики.

Интересно, что задержанный министр оказался одним из самых обеспеченных членов губернаторской команды. Судя по последней декларации о доходах главы Минтранса Карелии, в 2018 году господин Кайдалов вместе со своей супругой владел несколькими квартирами и земельными участками, в том числе в собственности семейной пары находилась квартира в Испании. При этом годовой доход карельского министра составил около 2,2 миллиона рублей.

Судом установлено, что Кайдалов имеет недвижимость за пределами России.

Как Кайдалова оказался в Карелии, читайте здесь.