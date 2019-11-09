Один номерок в день на весь район – жители Карелии не могут записать детей к стоматологу (ВИДЕО)

Невозможно записать детей к стоматологу - с такой проблемой столкнулся житель села Видлица Олонецкого района. И не он один.

Многодетный отец из Видлицы Олег Бертов рассказал на своей странице в соцсетях о том, что не может записать детей к стоматологу. В регистратуре Олонецкой районной больницы, по его словам, выдают всего один номерок в день. А в Петрозаводске детей из глубинки бесплатно вообще не принимают. Поэтому семьи вынуждены обращаться к частным врачам и платить за это немалые деньги.

В Олонецкой больнице сложившуюся ситуацию объясняют нехваткой специалистов. Но такая же проблема – практически во всех районах. Об этом рассказали в сюжете ГТРК Карелия.

