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Новости. Общество
15:57, 09 Ноября 2019
фото: pixabay.com

Один номерок в день на весь район – жители Карелии не могут записать детей к стоматологу (ВИДЕО)

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Невозможно записать детей к стоматологу - с такой проблемой столкнулся житель села Видлица Олонецкого района. И не он один.

Многодетный отец из Видлицы Олег Бертов рассказал на своей странице в соцсетях о том, что не может записать детей к стоматологу. В регистратуре Олонецкой районной больницы, по его словам, выдают всего один номерок в день. А в Петрозаводске детей из глубинки бесплатно вообще не принимают. Поэтому семьи вынуждены обращаться к частным врачам и платить за это немалые деньги.

В Олонецкой больнице сложившуюся ситуацию объясняют нехваткой специалистов. Но такая же проблема – практически во всех районах. Об этом рассказали в сюжете ГТРК Карелия.

 

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Комментарии

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кир
2019-11-09 17:45:27
Не факт, что в живых мальчик останется после визита к врачу. В стране регулярно дети гибнут. А им всё денег мало.
Гость
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