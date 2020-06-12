Одиночный пикет в защиту арестованного оппозиционера Платошкина прошел в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии мужчина вышел с плакатом в защиту политика и видеоблогера Николая Платошкина, которого обвиняют в склонении к участию в массовых беспорядках и распространении фейков.

Мужчина с плакатом "Свободу Николаю Платошкину" вышел на улицу в центре Петрозаводска. Он развернул плакат, находясь на развилке дорог вблизи площади Кирова. По информации очевидца, акция протеста быстро привлекла внимание сотрудников МВД. Полицейские направились к участнику акции.

Николай Платошкин - заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, оппозиционный политик и видеоблогер. Платошкин ведет популярный канал на ютубе и является лидером движения "За новый социализм". Сообщалось, что в последнее время он выступал за отставку президента, досрочные выборы и собирался со своими сторонниками проводить уличные акции. В частности, Платошкин критиковал повышение пенсионного возраста и выступал против принятия поправок в Конституцию, которые в том числе предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Суд отправил фигуранта под домашний арест.

Ранее житель лесного карельского поселка провел пикет у правительства республики с требованием к главе Карелии лично разобраться с оплатой услуг регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.