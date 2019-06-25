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Новости. Криминал
14:59, 25 Июня 2019
фото: pixabay

Одинокий путник разобрал чужой автомобиль на дороге в Карелии, чтобы с комфортом добраться до дома

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Под Петрозаводском путник разукомплектовал оставленный на дороге автомобиль и расплатился запчастями с таксистом, который доставил его домой, сообщили в МВД Карелии.

У петрозаводчанина ночью сломался автомобиль на выезде из города. Он оставил машину на месте поломки до утра и даже не закрыл ее. Однако буквально через пару часов ему позвонили сотрудники полиции. Они сообщили, что автомобиль находится на прежнем месте, но уже частично разукомплектован. Сумма ущерба превысила 2,5 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и ход событий. По версии полицейских, в тот вечер в микрорайон Соломенное к знакомому в гости приехал 34-летний житель карельской столицы. Денег на обратную дорогу у него не было, поэтому мужчина пошел пешком. У дороги заметил оставленный автомобиль. Нажал ручку – дверь открылась. Тогда мужчина снял запасное колесо, отсоединил аккумулятор, взял набор инструментов и баллонный ключ, а затем вызвал такси.

Водителю он сказал, что его автомобиль сломался, денег нет, но он готов расплатиться комплектующими. Таксист согласился и отвез пассажира домой.

Сотрудники полиции установили местонахождение похищенного и изъяли его. По факту кражи в Отделе полиции №1 УМВД России по Петрозаводску возбуждено уголовное дело.

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