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Одна петрозаводчанка и двое жителей районов Карелии скончались от коронавируса в минувшие сутки

Новости. Общество
09:22, 13 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

Так, за последние 24 часа зарегистрировано три смерти от коронавируса: в Республиканской инфекционной больнице скончались 81-летний житель Новой Вилги и 84-летняя петрозаводчанка, в инфекционном отделении Кондопожской центральной районной больницы скончался 74-летний житель станции Орзега. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число умерших от коронавируса на 13 декабря в Карелии составило 127 человек.

Всего инфицировано COVID-19 за время пандемии в Карелии 21282 человека, выздоровели – 13365 пациентов.

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