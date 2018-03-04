Одноклассники затравили девочку, ради которой поезд Мурманск-Санкт-Петербург изменил расписание

Девочку из маленького поселка на границе с Карелией, ради которой ввели дополнительную ж/д остановку, затравили одноклассники.

Ранее сообщалось, что 14-летняя Карина живёт в отдалённом посёлке со своими родителями. Раньше ребята из поселка Пояконды добирались на электричке до станции Княжая, дальше садились в школьный автобус и ехали до Зеленоборска, в котором находится самая ближайшая школа. Сейчас Карина является единственным ребёнком из Пояконды.

Возвращаясь после уроков на станцию Княжая, девочка могла сесть только на поезд Санкт-Петербург — Мурманск, но билеты приходилось покупать до Полярных Зорей, так как остановка в посёлке Карины была технической и предназначалась только для железнодорожников. Через некоторое время отменили и эту остановку.

Родители Карины были вынуждены обратиться за помощью, тогда железнодорожники вместе с администрацией Кандалакшского района приняли решение вернуть дополнительную остановку, чтобы девочка смогла, как и раньше, добираться до школы.

"Когда Карине сообщили, что остановку возвращают, она очень обрадовалась. Новость об этом разлетелась по всему поселку, - сообщает starhit.ru, - узнали и одноклассники, правда, не поддержали ее, начали тыкать: Смотри-ка, какая принцесса!

"Она еще ребенок, не привыкла к чрезмерному вниманию, плюс переходный возраст – у нее даже нервный срыв был, - рассказала мама Карины, - Я объясняю: не переживай, ребята не понимают, что о тебе хорошее пишут. Думаю, пройдет время, и все забудется".