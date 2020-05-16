Одну из самых "убитых" дорог Петрозаводска начали ремонтировать (ФОТО)

Городские дороги отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" в настоящее время приступил к фрезерованию покрытия на Соломенском шоссе. Также на набережной Варкауса продолжается замена бортового камня, а на Вытегорском шоссе ведётся асфальтирование.

Напомним, в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.

Ранее сообщалось, что протяженность данной магистрали составляет почти 1,8 км. В результате ее ремонта, включая тротуары, в нормативное состояние приведут почти 50 тысяч кв м.