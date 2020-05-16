890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям поселка в Карелии бесплатно раздали маски и респираторы (ФОТО) 3
16.05.2020 14:26
Троллейбусы в Петрозаводске начнут ходить с понедельника 15
16.05.2020 14:49
Эксперты предупредили о риске заражения коронавирусом через чипсы и орешки
16.05.2020 20:40

Одну из самых "убитых" дорог Петрозаводска начали ремонтировать (ФОТО)

Новости. Общество
11:20, 17 Мая 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Городские дороги отремонтируют в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядчик "АБЗ-Дорстрой" в настоящее время приступил к фрезерованию покрытия на Соломенском шоссе. Также на набережной Варкауса продолжается замена бортового камня, а на Вытегорском шоссе ведётся асфальтирование. 

Напомним, в Петрозаводске отремонтируют 11 дорог и три тротуара. Среди объектов, которые будут приведены в нормативное состояние, – Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной и Первомайский проспекты, набережная Варкауса, улицы Калинина, Чапаева, Островского, Ватутина, Муезерская и Гвардейская.

Ранее сообщалось, что протяженность данной магистрали составляет почти 1,8 км. В результате ее ремонта, включая тротуары, в нормативное состояние приведут почти 50 тысяч кв м.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-05-17 12:08:44
Там соломенские и заозерские куркули туда-сюда целыми днями шастают. Плюс дачники с Пиньгубы. За год снова разобьют. И мост тоже.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2020, 09:47
В Петрозаводске выявлены новые очаги коронавируса
13.05.2020, 06:40
Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии
13.05.2020, 17:08
Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске
10.05.2020, 12:57
Первые изменения ограничительных мер в Карелии начали действовать сегодня
12.05.2020, 18:57
Глава Карелии рассказал, какие сферы деятельности останутся под запретом
15.05.2020, 12:08
В Петрозаводске больше всего очагов коронавируса выявлено на Древлянке

Чтиво

14.05.2020 14:46
Личное мнение
Почему мы не ходим в магазин с презервативом? 7
Угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
08.05.2020 15:08
Юрий Лупандин. Когда уходят легенды 2
08.05.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

День Победы в Петрозаводске, 9 мая 2020 год
10.05.2020 22:27
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»