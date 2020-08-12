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Одну из социально значимых трасс обновляют в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 13 Августа 2020
фото: © Минтранс Карелии
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Ремонт автодороги "Крошнозеро-Эссойла", которая кратким путём связывает несколько населенных пунктов Пряжинского района республики, будет завершён в октябре, сообщили в Минтрансе Карелии.

В настоящее время специалисты ООО "ПСК "Строитель" продолжают укладку асфальтобетонного покрытия. Ранее на этой дороге, соединяющей несколько населенных пунктов Пряжинского района, были заменены водопропускные трубы и отдельные участки с пучинистыми грунтами, дорожную одежду усилили щебёночно-песчаной смесью. 

Обновление автотрассы позволит решить важную проблему жителей Пряжинского района республики: из-за сильного износа дорожного покрытия были отменены прямые маршруты общественного транспорта между несколькими населенными пунктами и посёлком Пряжа, и сейчас местным жителям приходится добираться до райцентра и обратно с пересадками.

На трассе "Крошнозеро-Эссойла" также оборудуется автоматический пункт весогабаритного контроля.

Напомним,  в Карелии завершается капремонт подъездной дороги к российско-финской границе.

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Комментарии

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Njkdez
2020-08-13 08:32:04
Будут потом возить по автотрассе бочку социально значимого морса, и социально значимых калиток, на дачку ..шоб лопать за обе щечки.
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