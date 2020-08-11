В Карелии завершается капремонт подъездной дороги к российско-финской границе (ФОТО)

Завершаются дорожные работы на последнем участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля", сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

Готовность составляет 80% .



В течение трех лет после принятия дороги в федеральную собственность 54 км подъездной дороги к международному автомобильному пункту пропуска "Вяртсиля" привели в нормативное состояние.

Завершаются дорожные работы на последнем 11-км участке. Уже уложено 50% объема верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Непосредственный выход к границе внес свои коррективы в капитальный ремонт участка. Добавилась дополнительная третья полоса для разделения транспортного потока на легковые автомобили (крайняя левая полоса шириной 3,5 м), автобусы (средняя полоса шириной 3,75 м) и грузовые автомобили (крайняя правая полоса шириной 4 м).

Напомним, что автомобильная дорога "Подъезд к МАПП "Вяртсиля" протяженностью 54 км была передана в федеральную собственность в апреле 2017 года и вошла в состав федеральной трассы А-121 "Сортавала". После передачи её разделили на четыре участка с поэтапным началом ремонтных работ. Предыдущие три участка дороги протяженностью 42 км были сданы в эксплуатацию осенью прошлого года. После капитального ремонта обновленная дорога имеет две полосы движения по 3,5 метра, заменено порядка 130 водопропускных труб, приведено в порядок и обустроено более 100 съездов, устроены тротуары и автобусные остановки, освещение в населённых пунктах.